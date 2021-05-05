مصادر المنار: اللقاء المفترض عقده في قصر الصنوبر ليس معلوما بعد إن كان موسّعا يشمل أكثر من طرف أم يجمع فقط الرئيس المكلف والنائب باسيل وعندها يحل اكثر من تفصيل في ملف التأليف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 21:26

مصادر المنار: اللقاء المفترض عقده في قصر الصنوبر ليس معلوما بعد إن كان موسّعا يشمل أكثر من طرف أم يجمع فقط الرئيس المكلف والنائب باسيل وعندها يحل اكثر من تفصيل في ملف التأليف

منذ 34 mins 5 May، 2021
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