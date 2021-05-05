الرئيس روحاني: المؤامرات الصهيونية ضد الاتفاق النووي في طريقها الى الفشل

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الشعب الإيراني يشاهد اليوم في فيينا ثمار صبره ومقاومته”، مضيفاً “إنني ومن موقع رئيس الحكومة أعلن أن الحظر قد فشل، وفيما لو اتحدنا وتلاحمنا فإن الحظر سيرفع قريباً”.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، رأى روحاني أنه “ليس أمام امريكا واطراف الحوار في فيينا إلا العودة الى القانون والالتزام بتعهداتها بشكل كامل”، مشيراً الى أن “العالم اجمع متفق على لا سبيل الا بالتطبيق الكامل للاتفاق النووي والالتزام ببنوده ، وهذا ما يعد نصرا كبيرا للشعب الإيراني”.

واضاف روحاني أن “دول غرب آسيا اعلنت انها ليست لديها مشكلة مع الاتفاق النووي ولابد من تطبيقه ، وبالتالي فأن المؤامرات الصهيونية ضد الشعب الإيراني ودول المنطقة قد فشلت”.

وتابع قائلا إن “الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي تعلم جيداً أن ايران لن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واعادة حقوق الشعب الإيراني التي اقرها الاتفاق”.

وحول يوم القدس العالمي الذي يصادف بعد غد الجمعة، رأى روحاني أن “هذا اليوم هو من مفاخر انجازات الجمهورية الاسلامية، حيث أعلن الامام الخميني الراحل وبعد اشهر من انتصار الثورة الاسلامية، أعلن آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام يوما عالميا للقدس، ومنذ ذلك الوقت صار هذا اليوم يوما عالميا لدعم القدس والشعب الفلسطيني حيث يخرج المسلمون في إيران ومعظم دول العالم في مسيرات وتجمعات تندد بالاحتلال الصهيوني وتساند كفاح الشعب الفلسطيني” .

واشار روحاني الى ان “الصهاينة تصوروا ان احتلالهم لفلسطين سيدوم لكن الشعب الفلسطيني سيعود عاجلا ام آجلا الى أرضه وستعود القدس والمسجد الاقصى الى المسلمين”.

وتابع روحاني قائلاً إن “الثورة الإسلامية أحدثت زلزالاً في المنطقة ، ومنذ ذلك الوقت آذار/مارس الصهاينة انواع العداء والتآمر ضد الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية ، ومن بينها مؤامراتهم لتأخير توقيع الاتفاق النووي وانزعاجهم من توقيع امريكا على الاتفاق ، وبالتالي استغلوا مجيء دونالد ترامب وحرضوه على الخروج من الاتفاق النووي ، الا ان المؤامرات الصهيونية فشلت بالنهاية وباتت دول المنطقة والعالم أجمع يؤكدون انه لابد من عودة امريكا الى الاتفاق النووي وتنفيذه بشكل كامل”.

وحول موضوع كورونا وتداعياته، أكد روحاني حصول انفراجة في هذا المجال، “إذ ستشهد الأشهر القادمة انتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا داخل البلاد، كما سيتم استيراد عشرة ملايين جرعة تم التعاقد بشأنها وبذلك سيتم خلال الشهرين القادمين تطعيم كل من لهم الأولوية بلحاظ عامل السن أو الابتلاء بأمراض خاصة”.

المصدر: ارنا