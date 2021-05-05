خبيرة تغذية روسية:خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن.. ما هي؟

تحدثت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بيساريفا في مقابلة مع قناة “زفيزدا” التلفزيونية عن العادات السيئة التي تمنع فقدان الوزن.

وفقا لها، أولاً وقبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط قليل الحركة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.

وقالت: “العادة السيئة الثانية هي تناول الفاكهة في الليل. يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم حتى الساعة 4 مساءً، حيث أنها على الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية، إلا أنها لا تزال عبارة عن غلوكوز وسكر الفواكه والسكروز، لذلك لا ينصح بتناولها في المساء. يمكن حدوث انتفاخ البطن. وهذا يساهم في زيادة الوزن”.

هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان الوزن وهي النوم متأخرًا. كما أوضحت الخبيرة، هذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوى المناعة، وتتوازن الهرمونات. وفقا لها، من الضروري للجسد أن يرتاح، ومن المهم النوم سبع إلى ثماني ساعات على الأقل في اليوم.

العادة السيئة التالية هي تناول الطعام بسرعة كبيرة. وحذرت من أنه “عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام الذي أتى إليه، ولا يحدث الشبع. هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاج إليه بالفعل”.

كما أن عدم تناول وجبة الإفطار لا يساهم في فقدان الوزن. وأضافت بيساريفا أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري تناول وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.

المصدر: سبوتنيك