حالة نادرة… رصد حوت رمادي في المتوسط…

يعد وجود حوت رمادي في البحر المتوسط أمرا نادرا ومثيرا للدهشة، حيث أن هذه الحيتان تسبح عادة في المحيط الهادئ.

وبحسب ما نقله موقع “جفرا نيوز” الإخباري، فإن حوتا رماديا يبلغ عمره نحو 15 شهرا وطوله 8 أمتار، انحرف عن خط سيره الاعتيادي، حيث شوهد قبالة سواحل المغرب العربي في أوائل شهر مارس/آذار، ثم عند السواحل الإيطالية قبالة نابولي ثم روما فجنوى، ليشاهَد حاليا قبالة الشواطئ الفرنسية.

ويعيش هذا النوع من الحيتان عادة بين كاليفورنيا في الشتاء وألاسكا في الصيف، وتمت رؤيته مرتين فقط مقابل شواطئ البحر المتوسط، وهي المرة الأولى التي تتم مشاهدته فيها قبالة الشواطئ الفرنسية.

وأوضحت مجموعة أبحاث الحيتان اليونانية أن “هذا الحوت المولود في كاليفورنيا، قد تاه في بحر بوفور خلال موسم تغذيته الأول، وبدلاً من أن يعود إلى المحيط الهادئ، عبر المحيط الأطلسي، علق في البحر الأبيض المتوسط”.

وصرحت المجموعة أن “الحوت بصحة جيدة ولكنه هزيل، حيث أن بيئة البحر المتوسط لا تناسب نمطه الغذائي”، نظرا لأنه يتغذى من اللافقاريات الموجودة في الرمال الموحلة، وهو ما يندر وجوده في منطقة المتوسط .

وأملت المجموعة أن يواصل الحوت رحلته باتجاه خليج الأسد، ثم الساحل الإسباني، ليخرج بعدها من البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق، وصولاً إلى المحيط الأطلسي.

المصدر: سبوتنيك