الهند.. 120 وفاة بكورونا كل ساعة

بعد شهر من بدء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في الهند، يستمر معدل الوفيات بالارتفاع حيث أودى الفيروس بحياة حوالي 120 شخصا في الساعة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة cbs الأمريكية فإنه من إجمالي 222 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في الهند، تم تسجيل أكثر من 57 ألف حالة خلال الشهر الماضي ما يمثل حوالي 80 حالة وفاة في الساعة. وخلال الأسبوعين الماضيين تم تسجيل حوالي 120 حالة وفاة كل ساعة.

وأفادت عن تقارير بأن العشرات من موظفي السفارة الأمريكية في دلهي كانوا من بين أحدث الإصابات المؤكدة، لكن متحدثا باسم السفارة قال للشبكة إن “صحة وسلامة الموظفين وعائلاتهم من بين أعلى أولويات وزارة الخارجية وأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة ورفاهية موظفينا، بما في ذلك تقديم اللقاحات لهم”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.

المصدر: وكالات