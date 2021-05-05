رويترز: تونس تسعى لخفض كتلة الأجور في 2022 وستلغي الدعم نهائيا في 2024

أفادت وكالة “رويترز” بامتلاكها وثيقة حكومية تظهر أن تونس ستلغي الدعم نهائيا في 2024 وستعوضه بدفع مباشر للمحتاجين.

وتظهر الوثيقة المذكورة أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قال الجمعة إن بلاده تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل “حزمة إصلاحات” اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأعرب المشيشي عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا أن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.

المصدر: وكالة رويترز