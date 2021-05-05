بايدن: آمل بلقاء بوتين في أوروبا خلال حزيران/يونيو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوروبا خلال شهر حزيران/يونيو.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يقترح عقد لقاء مع بوتين خلال جولته إلى أوروبا للمشاركة في قمتين للناتو ودول مجموعة “G7” في شهر يونيو: “هذا ما آمله فيه وما أتوقعه. نعمل على ذلك”.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورا مستمرا بينما قالت موسكو مرارا إن حالتها أسوأ منذ زمن الحرب الباردة.

وفي نيسان/أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس، لترد موسكو لاحقا على هذه الإجراءات بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وخطوات أخرى.

وتزامنا مع ذلك ذكر بايدن أنه اقترح على بوتين، خلال اتصالهما الهاتفي يوم 16 نيسان/أبريل، عقد قمة ثنائية هذا الصيف في أوروبا لمناقشة كامل دائرة الخلافات بين البلدين، بينما أكدت موسكو وواشنطن لاحقا مناقشتهما التحضير للاجتماع.

المصدر: وكالات