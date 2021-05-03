يازجي: للاسراع بتشكيل الحكومة في لبنان ومن حق سوريا رد أي عدوان

دعا بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي “للتعالي عن الأنانيات والمصالح الضيقة وتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت وإلى إزالة سائر العراقيل التي تقف في طريق تشكيلها وإلى الانصراف للاهتمام بشؤون الناس الذين تزداد مآسيهم يوما بعد يوم”.

وقال يازجي الاثنين “من حق كل لبناني أن يعرف أين ضاع المال العام، وكيف نهبت ثروات الوطن ومن المسؤول عن التفجير الذي هدم العاصمة بيروت.

من جهة ثانية، قال يازجي “نصلي اليوم من أجل سوريا التي قاست وتقاسي إلى الآن آثار الحرب والدمار والتي دفعت وتدفع من دم قلوب أبنائها ومن سني حياتهم ضريبة المصالح الدولية”، وتابع “نصلي من أجلها وهي الواحدة الموحدة مهما أقصيت عن محافل ومهما اعتدي على أرضها ولها الحق في رد العدوان من أي كان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام