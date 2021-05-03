مقتل 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زورقا يقل 30 شخصا انقلب وغرق قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من مدينة سان دييغو.

وتمكن رجال الإنقاذ وضباط خفر السواحل الذين وصلوا إلى مكان الحادث من انتشال جثث ثلاثة قتلى وإنقاذ آخرين، فيما تمكن بعض الركاب من بلوغ الشاطئ بشكل مستقل.

وعانى الناجون من إصابات مختلفة وانخفاض درجة حرارة الجسم، وتم نقلهم لمستشفيات سان دييغو لتلقي العلاج.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن القارب نقل مهاجرين غير قانونيين من المكسيك، وقد انقلب بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: روسيا اليوم