السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة “أبيي”

طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بسحب القوات الإثيوبية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة الأمنية في منطقة أبيي “يونيسفا” المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

وأكدت المهدي خلال لقاء جمعها بنائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو في الخرطوم الأربعاء على “أهمية استمرار البعثة لحفظ الأمن بالمنطقة وضرورة سحب القوات الإثيوبية منها واستبدالها بقوات أخرى”.

وأكد الجانبان “عمق ومتانة العلاقات الثنائية التكاملية التي تربط بين جمهورتي السودان وجنوب السودان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وعلى رأسها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالاستفادة من خبرات السودان في هذا المجال وتدريب وبناء قدرات الدبلوماسيين جنوب السودانيين”.

المصدر: روسيا اليوم