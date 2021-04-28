المديرية العامة للمهني: مصلحة المراقبة والإمتحانات الجهة الوحيدة المخولة طرح الاسئلة

استنكرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، “ما ورد في جريدة اللواء بعنوان معهد تول يبتكر طريقة جديدة في طرح اسئلة الإمتحانات”، مؤكدة أن “مصلحة المراقبة والإمتحانات في المديرية هي الجهة الوحيدة المخولة طرح الاسئلة وطريقة طرحها لمختلف المراحل والمستويات في التعليم المهني والتقني”.

وإذ تمنت “عدم نشر أي معلومة تتعلق بالتعليم المهني قبل مراجعتها والتأكد من صحتها”، شكرت “إدارة معهد تول الفني على مبادرته بتقديم نماذج خاصة لطلاب معهدهم من اجل تحضيرهم للامتحانات الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام