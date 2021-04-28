714 خدمة ومهمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان اليوم، “أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 714 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت على الشكل الاتي:

– 33 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 9 حالة وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 9 خدمات نقل لحالات وفاة أخرى.

– 379 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 51 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 19 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 123 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 90 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

– إخماد حريق واحد.بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان “أن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13178 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2219 متوفى بالفيروس من أصل 7197 في لبنان. فضلا عن 3472 إجراء تعقيمي شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 5164 مهمة توعوية وإرشادية و 46389 مهمة تدخل إسعافي منزلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام