بايدن يعتزم التراجع عن خفض ضرائب اقره ترامب ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي

يعرض الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه في الكونغرس، مساء اليوم، إلغاء خفض الضرائب للأغنياء الذي أقر في عهد سلفه دونالد ترامب، ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي التي يستفيدون منها، لتمويل خطة إنفاق ضخمة.

وتهدف مقترحات الإصلاح الضريبي هذه إلى تمويل خطة ضخمة بقيمة 1800 مليار دولار تركز على التعليم ومساعدة العائلات، وتتضمن ألف مليار دولار من الاستثمارات و800 مليار دولار من الخفض الضريبي للطبقة الوسطى.

وسيقترح بايدن رفع الحد الأقصى لمعدل الضريبة من 37 إلى 39,6 في المئة من جديد خلافا للإجراءات التي أقرت في عهد سلفه، وفق ما أوضح مسؤول أميركي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية