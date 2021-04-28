إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” غير الحكومية أن سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها، أنقذت 236 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا على متن زورقين مطاطيين مكتظين.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن “المهاجرين كانوا في المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا”.

وأشارت إلى أن “العديد من الناجين كانوا في حالة وهن”، مضيفة أن “النساء يعانين من حروق طفيفة بسبب الوقود وتنشق الدخان”.

وقال فريدريك بينار المسؤول عن العمليات في تصريح لوكالة “فرانس برس” إن “الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة، والمفاجئ أن هناك عددا كبيرا من القاصرين بينهم 114 غير مرافقين”.

وقضى ما لا يقل عن 453 مهاجرا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية