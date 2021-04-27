الامام الخامنئي يشكر السيد نصرالله وهنية على تعاطفهما برحيل اللواء حجازي

بعث الإمام السيد علي الخامنئي رسالتين منفصلتين الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ( حماس ) اسماعيل هنية اعرب فيهما عن شكره وتقديره لتعاطفهما برحيل العميد محمد حجازي.

وأعرب السيد الخامنئي في الرسالتين عن شكره لتلقيه برقيتي تعازيهما لمناسبة رحيل المجاهد العميد السيد محمد حجازي، سائلا الباري تعالى بان ينعم على المجاهدين في حزب الله لبنان وحماس والشعب الفلسطيني، بالسلامة والتوفيق.

وجاء في الرسالة الموجهة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله “لقد تلقيت رسالة سماحتكم العطوفة والاخوية، لمناسبة رحيل القائد المجاهد “السيد محمد حجازي” رضوان الله عليه ؛ شاكرا لكم هذه المشاعر المفعمة بالمحبة”، واضاف “لقد امضى المرحوم عمره في الجهاد في سبيل الله وانتقل الى جوار ربه مجاهدا، في عاقبة مباركة تبعث على الغبطة، تغمده الله برحمته ويحفظكم في كنف رعايته ويديم بركات وجودكم على الاسلام والمسلمين، انني ادعو لكم دوما وابعث سلامي الى جميع الاخوة في حزب الله”.

وفي الرسالة التي بعثها سماحته الى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” اسماعيل هنية جاء فيها “اعرب عن شكري لجنابكم على رسالتكم المفعمة بالمحبة لمناسبة رحيل القائد المجاهد “السيد محمد حجازي”؛ لقد امضى المرحوم عمره في الجهاد في سبيل الله وانتقل الى جوار ربه مجاهدا”.

واضاف “نحن متضامون دوما مع اخواننا المجاهدين الفلسطينيين دفاعا عن القضية الفلسطينية، ونعتبر انفسنا نقف في خندق واحد؛ اسأل الله القادر الحكيم ان يمن على الشعب الفلسطيني بالنصر ويمدكم بعونه في المضي على هذا النهج الملئ بالاجر والثواب و الفخر، كما ابعث سلامي الى الاخوة في حماس”.

المصدر: وكالة تسنيم