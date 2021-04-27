اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان واندلعت مواجهات متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة وضواحيها.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء اقتحامها بلدة الطور، فيما اندلعت مواجهات في باب العامود، وتعرض شبان للضرب المبرح.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية في قرية العيسوية بالقدس، فيما أفشل شبان اختطاف طفل من سكان البلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي جبل الزيتون شرق مدينة القدس، واعتقلت خلالها قوات من المستعربين ثلاثة شبان.

وعرف من معتقلي القدس الليلة الماضية باسم سبيتاني، وحمادة عبدو أبو الهوى، وعلاء الصياد (19 عاما)، ومحمد نصار، ومحمد أبو ارميلة.

وفي الخليل، شهدت مدينة الخليل مواجهات عنيفة، لليوم الثاني تواليا، حيث اقتحم جنود الاحتلال باب الزاوية، وعرقلوا حركة المواطنين، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، أصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز، وقد عولجوا ميدانيا.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا، قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت محمد داود شوشة (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي رام الله، اختطفت قوة من المستعربين شابين أثناء المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهما جهاد محمد وعنان صافي.

وفي نابلس، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لليوم الثاني على التوالي.

وفي طوباس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وانتشرت على أسطح عدد من المباني، منها مجمع سميح الرشيد التجاري، واعتقلت الشاب مصطفى أبو سياج.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جعفر يوسف غانم بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة قلقيلية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام