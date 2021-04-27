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April 27 2021 - 14:40

سقوط سقف منزل في حلبا شمال لبنان

منذ 13 mins 27 April، 2021
سقوطسقف
لبنان

سقط سقف منزل في في حي كنيسة الروم في حلبا شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “سقط سقف الطبقة الثالثة من منزل لآل العلي، في حي كنيسة الروم في حلبا ، ونجت العائلة بأعجوبة”، وتابعت “تضرر جزء كبير من أثاث المنزل بسبب الردم المتساقط، كما اسفر الحادث عن تشقق حيطان المبنى المؤلف من ثلاث طبقات وانهار جزء منها”.

وذكرت الوكالة ان “العائلة ناشدت محافظ عكار عماد اللبكي الموكل بمهام بلدية حلبا المنحلة وأهالي الخير، مساعدتهم على إيجاد مأوى لهم ، واعطائهم إذنا ليتمكنوا من ترميم المنزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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