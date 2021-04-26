العميد وحيدي: الكيان الصهيوني اصغر من ان يفكر بالدخول في حرب ضد ايران

اكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني ووزير الدفاع السابق في إيران العميد احمد وحيدي ان كيان الاحتلال الإسرائيلي “أصغر من ان يفكر بالدخول في حرب ضد ايران”.

واعتبر العميد وحيدي في حديث لوكالة يونيوز ان اي إقدام إسرائيلي على تنفيذ هذه الافكار سيؤدي الى زوال كيان الاحتلال، “لانه لا يستطيع ان يواجه بعض ردات الفعل الصغيرة من قبل المقاومة الفلسطينية ولا طاقة له على تحملها، فكيف بايران وشعبها القوي والمتقدر”، معتبر أن الكيان سيكون في مثل هذه الحالة “كالفأر الذي يبحث عن مخبأ له”.

واشار العميد وحيدي، في مقابلته مع وكالة يونيوز في طهران، الى “أن العدو الصهيوني اليوم في اوضاع صعبة جدا، ويعاني من ازمات قوية في الداخل، حيث اجرى اربع انتخابات ولم يتمكن من تشكيل حكومة ثابتة، وهذا يظهر شدة الضعف الداخلي الذي يعاني منه”.

وأضاف أنه من جهة اخرى “العدو الصهيوني يعاني ايضا من ضعف استراتيجي، وانه يسعى لعدم اظهار الوضع الداخلي للخارج، فيقوم بمغامرات على مستوى المنطقة التي ستسبب له اضرار جسيمة، وستجره الى الانهيار”.

واكمل العميد وحيدي انه سيكون لهذه المغامرات رد الفعل المناسب، وسيؤدي الى صراع لا متناهي، “ويبدو انه بسبب الضعف الذي يشعر به الكيان الصهيوني والمشاكل الداخلية المتزايدة يوما بعد يوم، يعاني من التآكل الداخلي ويتخبط بيديه ورجليه الامر الذي سينتهي بضرره”.

وحول الراحل العميد حجازي، قال العميد وحيدي ان للراحل العميد حجازي شخصية قوية ونيرة ومقتدرة ومقاومة، مشيرا إلى أنه “كان له دور بارز في رفع القدرات لمحور المقاومة عندما كان ملف لبنان بيده”.

المصدر: يونيوز