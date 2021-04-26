اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية: سنتكفل بضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم

بعد مناشدات أصحاب الملاحم وحرصاً على مصلحة المواطن، تكفّل اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية مسؤولية ضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم وذلك لضمان ضبط الاسعار من جهة والتأكد من استلام الملاحم حصتها وأن عملية البيع تتم وفقاً للسعر المتفق عليه رسمياً من جهةٍ اخرى(حد أقصى 45000 ل.ل).

وعليه سيبدأ اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية جولاتهم الميدانية لتطبيق هذا القرار، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر المخالفات.

نذكر المواطنين الأعزاء بإمكانية الشكوى وإرسال أي رسالة او اقتراح بخصوص هذا الموضوع وغيره على الخط الساخن لاتحاد البلديات 70615619

كتابةً عبر تطبيق واتساب حصراً لاجراء ما يلزم.

المصدر: اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية