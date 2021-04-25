دراسة تكشف عن علاقة وثيقة تربط بين الصداع ووجود خلل في الأسنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2021 - 10:22

دراسة تكشف عن علاقة وثيقة تربط بين الصداع ووجود خلل في الأسنان

منذ 31 mins 25 April، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت إحدى الطبيبات في دراسة لها عن وجود علاقة قوية بين حدوث خلل في الأسنان والشعور بالصداع المرافق له.
وأوضحت الطبيبة ليليا كوزمينكوفا، الحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية، أن الخلل في تطابق الأسنان العلوية والسفلية يسبب إلى حد كبير الشعور بالصداع، حسبما ذكر موقع “elconsolto” الطبي.
وأضافت أن الكثير من حالات الصداع يفسر بطرق خاطئة، متناسين ارتباطه بألم الأسنان، وما إذا كان هناك خلل في أحد الفكين، والذي يكون هو السبب الأساس في الصداع الحاصل.
وتؤكد بأن 60% من آلام الرأس والصداع سببها ألم في الأسنان، والتي يعتقدها الناس أنها بسبب عوامل وراثية أو شقيقة أو غيرها من العوامل الأخرى.
ويندرج ضمن مشاكل الأسنان المسببة للصداع، تسوس الأسنان، والأسنان التالفة في حال وجودها، والنقص في عدد الأسنان أو الأضراس، بالإضافة إلى الأمراض المختلفة التي تصيب اللثة.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة