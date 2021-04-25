مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2021 - 00:54
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مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
منذ 53 mins
25 April، 2021
الاحتلال الاسرائيلي
الانتفاضة المقدسية
الضفة الغربية
مواجهات مع شبان فلسطييين
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