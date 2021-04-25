مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2021 - 00:54

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

منذ 53 mins 25 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة