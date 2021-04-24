السعودية تعاقب اللبنانيين وتلقي رمانات على القطاع الزراعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 22:46

السعودية تعاقب اللبنانيين وتلقي رمانات على القطاع الزراعي

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
تقارير مصورة

بعد اجراءات السعودية بحق القطاع الزراعي اللبناني ، أين الحقيقة؟

المصدر: قناة المنار

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