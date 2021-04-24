اتحاد نقابات المزارعين: قرار السعودية ينم عن كيدية سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 18:10

اتحاد نقابات المزارعين: قرار السعودية ينم عن كيدية سياسية

منذ 7 mins 24 April، 2021
اخبار
لبنان

رأى اتحاد نقابات المزارعين في لبنان، في بيان أصدره ردا على قرار المملكة العربية السعودية وقف استيراد الانتاج الزراعي اللبناني، أن “الإجراء التعسفي والظالم الذي قامت به المملكة العربية السعودية بحق لبنان، وخصوصا وقف تصدير الانتاج الزراعي إليها أو عبرها، لا ينم الا عن كيدية سياسية، وهو تكذيب للادعاءات بحرص المملكة على لبنان ومصالحه، بل هي تقوم بمهمتها من ضمن المخطط القاضي بمحاصرة لبنان وتركيعه”.
وسأل الاتحاد في بيانه: “هل يبرر لكم اذا حصل خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات أن تعاقبوا الشعب اللبناني بأكمله؟”.
ودعا الى “التعقل بمعالجة هذا الامر”، والى أن “ترجع السعودية عن قرارها الظالم والجائر، فهذا التصرف غير أخوي ولا غيور من قبل نظام ادعى أنه بجانب لبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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