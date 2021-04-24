قوى الامن: توقيف مطلوبين للقضاء بجرم السلب في محافظة البقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية الصادرة بحقهم، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب عدة، طالت أشخاصا في مناطق مختلفة من محافظة البقاع، ونتيجة للتحريات والمتابعة من قبل مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت عناصرها من توقيف مطلوبين للقضاء، بحق كل منهما مذكرة توقيف بجرم سلب، وذلك في سهلي بلدتي رعيت وبر الياس البقاعيتين، وهما:

– أ.م (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)

– خ.ع.(مواليد عام 1985، سوري الجنسية)

أودع الموقوفان القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام