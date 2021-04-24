الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية:المقاومة ستبقى حاضرة في قلب معركة القدس

توجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بالتحية العظيمة للجماهير المنتفضة في القدس المحتلة.

وفي بيان لها، أكدت الغرفة المشتركة أنها لا يمكن أن تصمت على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما المقدسيين مشددة على أن المقاومة ستبقى حاضرة في قلب معركة القدس والأقصى مهما كانت الظروف.

كما أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاومةً صلبة متأهبة تقف خلف المرابطين المدافعين عن المسجد الأقىصى والقدس.

وفي بيان لها، شددت القسام على أن”التصدي البطولي للمقدسيين يمثل فتيل انفجار في وجه العدو حيث ستكون المقاومة حيث ينبغي أن تكون في قلب معركة أهلها تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة بإذن الله”.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع نحو مستوطنة أشكول سقط منها اثنان في مناطق مفتوحة فيما تم اعتراض الثالث.

المصدر: قناة المنار