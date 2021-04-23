وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 33 وفاة و1504 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2021 - 18:36

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 33 وفاة و1504 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 23 mins 23 April، 2021
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