خلال الـ24 ساعة الماضية.. 733 مهمة للهيئة الصحية بمختلف المناطق

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بالهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الجمعة أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 733 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام على الشكل الاتي:

– 44 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 8 حالات وفاة، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 406 فرد تلقى الإسعافات الأولية في المنزل.

– 65 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 16 خدمة تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 72 نشاطا توعويا وصحيا.

– إعارة 119 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر وغيرها.

– إخماد حريقين.

– إنجاز عملية إنقاذ واحدة.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط منذ بدايتها حتى الآن وصل إلى 12955 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2186 متوفى بالفيروس من أصل 7057 في لبنان”، وتابع “كما وأنجزت منذ بداية العام الحالي 53748 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام