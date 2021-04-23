الولايات المتحدة :أكثر من 218 مليون شخص تلقوا جرعة أو اثنتين من لقاحات كوفيد-19

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 218 مليونا و947643 شخصا تم تطعيمهم ضد كورونا في البلاد، فيما جرى توزيع 282 مليونا و183915 جرعة من اللقاح على مراكز التطعيم.

وتفوق هذه الأرقام 215 مليونا و951909 جرعات قالت المراكز الأمريكية إنها أعطيت حتى 21 أبريل من أصل 277 مليونا و938875 جرعة.

وقالت المراكز الأمريكية إن:”135 مليونا و791031 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل فيما حصل 89 مليونا و245776 شخصا على الجرعتين حتى يوم الخميس”.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي “مودرنا” و”فايزر- بيونتك” من جرعتين وكذلك لقاح “جونسون أند جونسون” الذي يؤخذ بجرعة واحدة.

وأفادت بأنه تم إجمالا تطعيم 7 ملايين و783990 شخصا في دور الرعاية.

المصدر: رويترز