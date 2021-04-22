مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية:الخبر الذي اوردته قناة الجديد عن مؤازرة الحرس الجمهوري امام شركة مكتف كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهات معروفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 18:02

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية:الخبر الذي اوردته قناة الجديد عن مؤازرة الحرس الجمهوري امام شركة مكتف كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهات معروفة

منذ 12 mins 22 April، 2021
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