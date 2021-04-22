التشيك تطلب من موسكو تقليص تمثيلها الدبلوماسي بشكل حاد

طالبت الحكومة التشيكية موسكو بتقليص عدد الموظفين في السفارة الروسية في براغ بعدة أضعاف، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الدولتين.

وصرح وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولغانيك اليوم الخميس بأن”براغ قررت خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية حتى مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التشيكية بموسكو”.

وأمهل الجانب التشيكي روسيا حتى أواخر مايو لتطبيق هذا الطلب.

وحسب بيانات الخارجية التشيكية، يعمل في السفارة الروسية في براغ حاليا 27 دبلوماسيا و67 موظفا غير دبلوماسي، مقابل خمسة دبلوماسيين و19 موظفا غير دبلوماسي فقط في السفارة التشيكية في موسكو.

وقال كولغانيك إن:”هذا القرار يأتي ردا على عدم تجاوب موسكو مع طلب التراجع عن قرارها ترحيل 20 موظفا في السفارة التشيكية من أراضيها”.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزاز وردت عليها بترحيل هؤلاء الدبلوماسيين التشيك الـ20.

المصدر: نوفوستي