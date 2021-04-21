تعميم صور قاصر غادر منزل ذويه في عشقوت ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقود براين خير الله (مواليد 2005، لبناني)،الذي غادر بتاريخ اليوم 21-4-2021، منزل ذويه في محلة عشقوت، ولم يعد حتى تاريخه، مع العلم انه يعاني من أمراض عصبية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 956037-09، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام