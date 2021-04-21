موسكو ردا على وزير خارجية التشيك: هذه اللهجة غير مقبولة مع روسيا ونقترح على براغ أن تستعمل لهجة الإنذارات النهائية للحديث ضمن حلف الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 21:24

موسكو ردا على وزير خارجية التشيك: هذه اللهجة غير مقبولة مع روسيا ونقترح على براغ أن تستعمل لهجة الإنذارات النهائية للحديث ضمن حلف الناتو

منذ 21 mins 21 April، 2021
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