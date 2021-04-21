الرئيس عون استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وبحث معهم موضوع ترشيد الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 11:38
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الرئيس عون استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وبحث معهم موضوع ترشيد الدعم
منذ 1 ساعة
21 April، 2021
الرئيس عون
المجلسِ الاقتصادي الاجتماعي
ترشيد الدعم
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