الرئيس عون استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وبحث معهم موضوع ترشيد الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 11:38

الرئيس عون استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وبحث معهم موضوع ترشيد الدعم

منذ 1 ساعة 21 April، 2021
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