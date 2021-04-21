فوائد سحرية للبطيخ… كيف يمكن انتقاء أفضل ثمرة

نصح استشاري تغذية مصري، بتناول البطيخ بعد الإفطار وعلى وجه الخصوص مع ارتفاع درجات حرارة الجو، ما يساعد علي ترطيب الجسم، نظرا لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الماء.

إلى جانب تزويد الجسم بالرطوبة، فإن البطيخ يعزز جهاز المناعة، ويساعد في فقدان الوزن لأنه غنى بالماء والألياف التي تحد من الشهية، بحسب تقرير لبوابة “الأهرام” المصرية.

وقال الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، إن البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم.

نظرا لأن 92% تقريبا من تكوين البطيخ الأحمر هو عبارة عن ماء، يجعله ذلك اختيارا مثاليا في فصل الصيف، ويساعد على تخليص الجسم من السموم عبر العرق في أيام الصيف الحارة.

ولنفس السبب، وكونه غنيا بالألياف، يساعد البطيخ على خسارة الوزن الزائد، حيث يكبح الشهية ويشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة في تناول أي مصدر آخر للسكريات غير المفيدة.

وتشير الدراسات إلى أن فرص الإصابة بالربو تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البطيخ الأحمر بانتظام، وفقا للصحيفة، ويعود السبب في ذلك لمحتوى البطيخ العالي من فيتامين “ج” الذي يفيد في حالات الربو.

كما أنه يحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وتقويتها في الجسم، ويساعد على تحسين حالة اللثة ومنع زيادة أعراض الأمراض المرتبطة بها ومضاعفاتها، إضافة إلى حماية العين من الأمراض التي قد تسببها عمليات الأكسدة الضارة في الجسم، والحماية من مرض التنكس البقعي الذي من الممكن أن يسبب العمى.

ونصح الخبير عند شراء الفاكهة باختيار ثمرة ذات شكل ثابت ومتماثل ولا تحتوي علي جروح أو خدوش مع قشرة لامعة وبقعة صفراء كبيرة، والتي تشير إلى أنها قضت وقت كافيا في النضج (البقعة البيضاء تشير إلي عدم نضوجها بشكل كاف).

يصدر البطيخ الناضج صوتا عميقا عند ضربه باليد، أما إذا كان صوته مجوفا فمن المحتمل أن تكون ناضجة أكثر من المطلوب، وعادة ما تكون خطوط البطيخ الناضج الخارجية بارزة قليلا أشبه بالعروق المنتفخة.

المصدر: سبوتنيك