القبض على مروجي مخدرات بالجرم المشهود في كفرشيما وبرج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الاتي:”في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية.

بتاريخ 12-4-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب التي نفذتها قوة من هذه المجموعة الخاصة، تمكنت من توقيف أحد المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة كفرشيما، ويدعى: أ. ح. (مواليد عام 1963، لبناني) وضبطت في حوزته كمية من مادة الكوكايين وسيارة نوع “Geely” عائدة له، بتفتيشها عثر في داخلها على مبلغ مالي عبارة عن أكثر من حوالى 4 ملايين ل.ل.، هاتف خلوي عدد 2.

وفي السياق ذاته، كمنت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 19-4-2021 لمروج آخر في محلة برج حمود وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ن. ص. (مواليد عام 1970، لبناني) وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات، على متن سيارة نوع “أودي A4″. وضبط في حوزته 7 مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين.

وبتفتيش منزله عثرت على 350 غ. قائم من المادة ذاتها موزعة في علب بلاستيكية، ميزان حساس، 3 مصاف، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام