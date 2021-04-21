القضاء العسكري التونسي يفتح تحقيقا في مزاعم بتلقي سعيّد دعما من جهات أمريكية للوصول إلى قصر قرطاج

فتح القضاء العسكري التونسي تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وأكد فوزي الدعاس العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بسعيّد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية: “تم استدعائي كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره الخياري ليل الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك”. وأضاف: “الأمر أصبح عند القضاء الآن”.

وكان الدعاس نشر تدوينة عبر “فيسبوك” أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري (مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة).

وكان الخياري أكد أن “الجهة التي مولت حملة سعيد (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”.

ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية