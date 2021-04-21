طالبان: لن نشارك بمؤتمر اسطنبول حول أفغانستان حال عدم قبول مطالبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2021 - 01:28

طالبان: لن نشارك بمؤتمر اسطنبول حول أفغانستان حال عدم قبول مطالبنا

منذ 39 mins 21 April، 2021
607f17024c59b7507a2f33a7
أخبار دولية - افغانستان

أكد المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد أن الحركة لن تشارك في مؤتمر تركيا حول السلام في أفغانستان المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري، حال عدم قبول مطالبها.

وقال مجاهد في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الثلاثاء: “لن نشارك في مؤتمر تركيا وفق الشروط التي يضعونها​​​. في حال لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع، سنعيد النظر في موقفنا”.

من جانبه نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك، في معرض رده على سؤال أثناء موجز صحفي اليوم، عما إذا كان بإمكانه تأكيد نبأ تأجيل المؤتمر حول أفغانستان بسبب رفض الحركة المشاركة فيه، قائلا: “كل ما يمكنني قوله إن الأمم المتحدة، مع المنظميْن الآخريْن هما قطر وتركيا، مستمرة في تواصلها مع ممثلي جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان بحثا عن سبل لتحفيز المفاوضات الأفغانية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة