قرار قضائي بالحجز الإحتياطي على عقار يملكه مصرف في النبطية

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا، معجل التنفيذ على أصله، طلب فيه الحجز الإحتياطي على عقار يملكه أحد المصارف تأمينا لدين أحد المودعين لديه والبالغ مئة مليون ليرة، إضافة الى مبلغ عشرة ملايين ليرة كفوائد ولواحق، معللا الحجز بتوافر شروطه بما يقتضي معه إجابة الطلب.

وورد في القرار أن القاضي مزهر، بعد الإطلاع على الإستدعاء المقدم من عباس.أ.ز بواسطة وكيله القانوني والرامي الى الحجز الإحتياطي على العقار المحجوز عليه للمصرف في منطقة النبطية العقارية، حيث تنص المادة 866 من أصول المحاكمات المدنية على أنه للدائن الحق في أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينه تأمينا لدينه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام