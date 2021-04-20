التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة على انفاق #المطار باتجاه #خلدة دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2021 - 17:14

التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة على انفاق #المطار باتجاه #خلدة دون عوائق للسير

منذ 1 ساعة 20 April، 2021
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