هنیة یعزي ايران برحيل نائب قائد فيلق القدس

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد إسماعيل قاآني، مقدماً التعازي بوفاة نائبه العميد محمد حجازي. وشدد هنية على مناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

كما أعرب رئيس الحركة عن “تقديره لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر”. وأكد في الوقت ذاته “تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين”، مشيدا بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الصهيوني أو احتلاله لأرض فلسطين.

المصدر: ارنا