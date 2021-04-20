كورونا في بريطانيا.. تسجيل أقل حصيلة للوفيات الجديدة منذ أوائل أيلول/سبتمبر

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، 2963 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أقل حصيلة يومية لضحايا الجائحة في البلاد منذ سبتمبر.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2963 لتصل إلى مستوى 4390783 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 16 أبريل 2596 حالة، وفي 17 أبريل 2206 حالات، وفي 18 أبريل 1882.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائية في البلاد 127274 شخصا، ما يعد اقل حصيلة يومية منذ أوائل سبتمبر 2020.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة يوم 16 أبريل إلى 34 حالة، وفي 17 أبريل إلى 35، وفي 18 أبريل 10.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض في عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 32.93 مليون شخص، بينهم أكثر من 10 ملايين حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالات