داعش يتبنى المسؤولية عن اغتيال قيادي بارز بحركة طالبان أثناء تواجده داخل باكستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 21:36

داعش يتبنى المسؤولية عن اغتيال قيادي بارز بحركة طالبان أثناء تواجده داخل باكستان (سبوتنيك)

منذ 19 mins 19 April، 2021
أخبار موقع المنار
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