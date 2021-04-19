اتصالات روسية اميركية تحضيرا لقمة بوتين وبايدن

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، التحضير لقمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأفاد مجلس الأمن الروسي في بيان له أن “باتروشيف وساليفان أجريا الاثنين اتصالا هاتفيا حيث ناقشا سير التحضيرات للقمة وكذلك الاتجاهات المحتملة لتطوير التعاون الروسي الأمريكي”.

وأضاف المجلس “على الرغم من الخطوات غير البناءة من قبل الطرف الأمريكي، التي تؤدي إلى استمرار تدهور العلاقات الثنائية، إلا أنه تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الحوار في مصلحة تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وضمان الأمن الدولي”.

وأشار باتروشيف لساليفان خلال الاتصال إلى أن “التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لروسيا وحلفائها غير مقبولة”، وشدد على أن “الاتهامات الموجهة إلى روسيا من قبل الولايات المتحدة والتي فرض بناء عليها البيت الأبيض حزمة عقوبات على الطرف الروسي، غير مستندة إلى أي أدلة ولا أساس لها”.

كما تطرق باتروشيف وساليفان خلال المحادثات إلى “اتفاقية السماء المفتوحة وقضية البرنامج النووي الإيراني والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام، حيث تم التشديد على أهمية إطلاق آلية للتعاون الروسي الأمريكي حول تلك المواضيع في أسرع وقت ممكن”.

وهذا الاتصال هو الثالث بين باتروشيف وساليفان منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

المصدر: روسيا اليوم