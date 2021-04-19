للمرة 186.. العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب بالنقب الفلسطيني المحتل

هدمت جرافات العدو الإسرائيلي الاثنين قرية العراقيب المهددة بالتهجير الواقعة شمال النقب جنوب فلسطين المحتلة للمرة الـ186 على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأخلت البيوت والخيام من سكانها قبل أن تشرع الجرافات، بتسوية بيوت الصفيح والخيام أرضا رغم حالة الحر الشديد وتفشي جائحة كورونا”.

ولفتت المصادر الى ان “هذه هي المرة الـ 11 التي يتم فيها هدم القرية في ظل تفشي الجائحة”، واكدت أن “الأهالي، سيعيدون بناء قريتهم”.

جدير ذكره انه يعيش في القرية قرابة 700 شخص، وتشكل الأغنام والمواشي مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات المعيشية، التي يحاولون تأمينها بمالهم الخاص، وعلى رأسها الماء والكهرباء، وتقع القرية شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين، وتعد واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا يعترف بها الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم