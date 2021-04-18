لبنان: ضبط شاحنة سكر مدعوم وتوقيف عدد من الأشخاص

ضبطت الأجهزة الامنية السبت شاحنة محملة بالسكر المدعوم قرب مفرق بلدة حربتا البقاعية، وتم توقيف عدد من الاشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المدعومة بطريقة غير شرعية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “عملية مشتركة قامت بها مديرية بعلبك الهرمل في المديرية العامة لأمن الدولة ومخابرات الجيش في البقاع، أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بالسكر المدعوم قرب مفرق حربتا وتوقيف عدد من الاشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المدعومة بطريقة غير شرعية”ز

ولفتت الوكالة الى ان “التحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة المالية لمعرفة بقية المتورطين في تهريب المواد المدعومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام