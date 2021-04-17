الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية: 777 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، بتاريخ 17 نيسان 2021، أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 777 خدمة ومهمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 59 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 9 حالات وفاة، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 441 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 61 حالة طارئة وعادية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– قدمت 28 مهمة تعقيم.

– نظمت وواكبت 74 نشاطا توعويا وصحيا.

– أخمدت 4 حرائق.

– أعارت 101 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط، منذ بدايتها حتى الآن وصل إلى 12530 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى دفن 2150 متوفيا بالفيروس من أصل 6592 في لبنان. كما وأنجزت منذ بداية العام الحالي 53629 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام