إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق إثر قمع مسيرة كفر قدوم (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2021 - 19:22

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق إثر قمع مسيرة كفر قدوم (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 16 April، 2021
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