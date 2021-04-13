اجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية خصص لبحث ملف عودة النازحين السوريين

عُقد اجتماعٌ في وزارةِ الشؤونِ الإجتماعية خُصص لبحثِ ملفِ عودةِ النازحين السوريين، وحضر الاجتماعَ وزراءُ الشؤونِ الاجتماعية والسياحةِ ووزيرُ الداخليةِ والبلديات ووزيرُ الخارجية والمغتربين في حكومةِ تصريف الأعمال والمديرُ العامُّ لرئاسةِ الجمهوريةِ والأمينُ العامّ لمجلسِ الوزراء وممثلون عن المديريةِ العامّة للأمن العام، بالإضافة إلى عددٍ من المستشارين والتقنيين. وتطرّق الإجتماعُ إلى وضعِ خطواتٍ عمليةٍ لقراراتِ مجلسِ الوزراءِ بغيةَ تنفيذ خطةِ الحكومةِ لعودةِ النازحينَ بالتنسيقِ بينَ الوزراتِ المعنيةِ والأمنِ العام اللبناني، بالإضافة للمجتمع الدولي. واتفق المجتمعون على وضعِ آليةٍ لإحصاءٍ شاملٍ للنازحينَ السوريين في لبنانَ كخطوةٍ أساسيةٍ لتنظيمِ ملف النزوح.

المصدر: قناة المنار