عراقجي إلى فيينا لمواصلة المحادثات مع مجموعة (4+1)

غادر نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي طهران اليوم الثلاثاء متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المحادثات مع مجموعة (4 + 1).

وبدأت اجتماعات الجولة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للاتفاق النووي عبر الفيديو في 2 نيسان/أبريل، بمشاركة مساعدي الشؤون السياسية لدول (4+ 1)، ثم قرر ممثلو الدول مواصلة المحادثات في فيينا بشكل مباشر.

وحاليا يقوم فريق عمل بصياغة الاجراءات المطلوبة لرفع الحظر والعودة الى الالتزامات النووية، وتقرر في اجتماع الاسبوع الماضي أن يعود المفاضون إلى عواصمهم ويستأنفوا المحادثات في فيينا يوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل.

يذكر ان المحادثات في فيينا تجري بين ايران ومجموعة الدول الموقعة على الاتفاق النووي غير الولايات المتحدة الاميركية التي انسحبت منه بإرادتها المنفردة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتضم مجموعة (4+1) بالاضافة الى ايران: بريطانيا، الصين، روسيا وفرنسا.

المصدر: ارنا