الخارجية الروسية: تصريحات مجموعة G7 حول روسيا وأوكرانيا لا تسهم في تسوية الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 14:02

الخارجية الروسية: تصريحات مجموعة G7 حول روسيا وأوكرانيا لا تسهم في تسوية الوضع

منذ 11 mins 13 April، 2021
أخبار موقع المنار

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